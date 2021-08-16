Мама на секунду отвернулась, а ее малыш уже стал звездой футбольного матча (Видео)

Фото Twitter
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел с юным футбольным фанатом из США. Кадры разместили в Twitter.
Несколько дней назад на стадионе в Америке прошел футбольный матч между "Цинциннати" и "Орландо Сити". Удивительно, но главной звездой встречи стал малыш-фанат.
Мальчику надоело, что все действие проходит далеко от него. Поэтому в тот момент, когда мама на секунду отвернулась, ребенок уже во всю мощь мчался по полю, пытаясь догнать игроков.
Родительница заметила это и бросилась за двухлетним Зайдеком Карпентером вдогонку. Женщине удалось поймать непоседу, а этот момент стал самым ярким моментом футбольного матча. Неудивительно, что кадры в сети быстро стали вирусными. -0-
Несколько дней назад на стадионе в Америке прошел футбольный матч между "Цинциннати" и "Орландо Сити". Удивительно, но главной звездой встречи стал малыш-фанат.
Мальчику надоело, что все действие проходит далеко от него. Поэтому в тот момент, когда мама на секунду отвернулась, ребенок уже во всю мощь мчался по полю, пытаясь догнать игроков.
Родительница заметила это и бросилась за двухлетним Зайдеком Карпентером вдогонку. Женщине удалось поймать непоседу, а этот момент стал самым ярким моментом футбольного матча. Неудивительно, что кадры в сети быстро стали вирусными. -0-
Our panoramic
cameras caught the #FCCincy kid, pitch-invader. —
Mark McClure (@mrkmcclr) August
8, 2021
Solid run. Tracked the play
well. Filled in at the right back pushed into the attack. [cc: @MattDoyle76 & @SGdoesit]
pic.twitter.com/2WN160CLvk