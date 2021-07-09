Мама не хотела прерывать сон сына и напугала всех соседей в округе

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавная и достойная уважения история произошла с мамой из Новой Зеландии по имени Карина Миссен, об этом она рассказала в TikTok.

Девушка живет в небольшом городке и одним вечером вернулась к дому на машине. Она заметила, что ее двухмесячный сын уснул в авто, поэтому мама не хотела его будить и принялась кататься по району. Это и напугало всех соседей в округе, ведь те начали всерьез переживать, когда один и тот же автомобиль проезжал мимо их дома уже в седьмой раз.

Один из соседей опубликовал в Facebook фото и поинтересовался в чате, вызывать ли ему полицию. Другие отметили, что уже записали номер авто. Такое пристальное внимание впечатлило и слегка насторожило женщину, однако история понравилась юзерам, которые посмотрели кадры уже сотни тысяч раз. -0-