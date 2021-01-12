Мама оставила дочку с отцом, но тот к фотоотчету подошел с креативом - забавные кадры

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждая мама всегда переживает за своего ребенка, но эти чувства усиливаются, когда дети остаются один на один со своими отцами. Зачастую, мужчины ответственно подходят к роли няни, но этого мало и тогда мамы требуют фото.

В один из дней девушка Кенни Дойса из Бельгии отправилась на работу, а папа должен был провести день с дочкой. В какой-то момент женщина попросила фотоотчет, но у парня уже созрела забавная идея.

Он решил повеселиться и с помощью фотошопа сделал несколько кадров, где дочка находится в опасных ситуациях. Сначала снимки получались небрежными, но со временем все сложнее было понять - это настоящее фото или фотошоп.

Разумеется, такой забавный ход только прибавил переживаний женщине, но вот у юзеров сети были другие эмоции. Мало кому удалось сдержать смех при виде фотографий, а в Instagram, где Кенни делится своими смешными работами, все оценили креатив папы. Теперь за приключением малышки с отцом следят более 72 тысяч подписчиков, а мама потихоньку привыкает к забавным работам. -0-