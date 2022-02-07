Мама отправилась укладывать ребенка в кроватку и сделала неожиданную находку

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая мама по имени Табита из Австралии поделилась с изданием Daily Mail жуткой историей, которая привлекла внимание пользователей.

Однажды вечером австралийка играла со своим годовалым сыном. Когда подошло время сна, она отправилась с ребенком к его кроватке, однако там их ждала неожиданная находка. Женщина стала укладывать ребенка и обнаружила за его кроватью змею, которая таинственным образом пробралась в дом.

Неожиданная находка не на шутку перепугала молодую маму, однако она намеревалась всеми силами защитить свое дитя. В следующий момент жительница Австралии попыталась поймать змею, но попытки были неудачными. Тогда Табите ничего не оставалось, как связаться с профессионалами. Специалист определил, что в дом к семье забрался неядовитый ромбический питон. Позже змею выпустили на волю, а способ, с помощью которого рептилия попала в жилище, так и остался тайной.-0-

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