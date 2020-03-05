Мама подарила дочке кролика, а он вырос до гигантских размеров - видео

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домохозяйка из США решила порадовать свою дочку на ее второй день рождения, однако не ожидала, что из этого выйдет.

Мама купила коричневого маленького кролика и вручила своей дочери. Девочке очень понравился милый пушистый питомец, и она стала ухаживать за ним. Каково же было удивление семьи, когда выяснилось, что мама приобрела в подарок Континентального гигантского кролика.

Спусят год "малыш" по кличке Какао Пафф (Cocoa Puff) достиг внушительных размеров и перерос свою девочку хозяйку.

Мама малышки отметила, что прокормить такого питомца не легко, а мусора он оставляет в 10 раз больше чем маленькие кролики.

Впрочем, вся семья перестала обращать на это внимание, ведь девочка с огромным кроликом стали лучшими друзьями. Какао Пафф и малышка вместе играют с игрушками, смотрят телевизор и гуляют на улице, а размеры животного вызывают удивление у всех вокруг.-0-