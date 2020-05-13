Мама подумала, что в ванной произошло преступление, но все оказалось куда проще – фото

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка сына перепугала его мать, когда решила в ванной перекрасить волосы в красный цвет. Внимание на забавную историю обратило издание The Sun.

Одна из пользовательниц Facebook поделилась фотографиями своей ванной в социальной сети и рассказал интересную историю. В один день к сыну женщины пришла его подруга. Девушка решила провести косметическую процедуру и перекрасила волосы в красный цвет, однако краска оказалась очень насыщенной. Подруга не соизволила убрать ванну и когда мама зашла туда, то была ошарашена увиденным.

Фото The Sun

Женщину ужаснули "кровоподтеки" и казалось, будто вся ванна и стены дома в крови. Мама посчитала, что тут произошло убийство, однако сын предостерег ее от звонка в 911. Он пояснил хозяйке дома, что его девушка решила провести косметическую процедуру, а убраться в ванной комнате не соизволила.

Пост быстро стал вирусным в Facebook, и многие пользователи отметили, что сами сразу подумали, что на фото всюду кровь. "Боже мой, я подумала, что это кровь... Выглядит жутко", - написал один из юзеров социальной сети. Впрочем, позже эта история вызвала у людей смех, и они оставили под записью множество лайков и забавных комментариев. -0-