Мама показал уморительный диалог малыша с голосовым помощником (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мама двоих детей Али Фемия из США недавно опубликовала в TikTok забавный ролик, который мгновенно стал вирусным.

Девушка однажды смогла запечатлеть на видео своего младшего ребенка, у которого состоялся довольно интересный диалог с умной колонкой. Сын проснулся ночью и был растерян. Тогда мальчик сообразил и сообщил голосовому помощнику, что ему нужен папа.

Казалось бы, что ничего необычного, однако спустя несколько секунд малыш получил совершенно неожиданный ответ. Умная колонка отреагировала на слова малыша и сказала: "Что я должна добавить? Я добавила папу в ваш список покупок. Что-то ещё?".

Этот оригинальный ответ разорвал соцсети, ведь кадры быстро посмотрели миллионы раз. Кроме этого, в комментариях юзеры принялись шутить. "Надеюсь, папу доставили как можно скорее", "Боже, а я и не знала, как мне приобрести папу. Мне сейчас 27, ещё не поздно?", "Сколько звезд у папы в интернет-магазине и какие отзывы?", - написали пользователи. За непродолжительное время видео собрало более 3,8 миллионов просмотров. -0-