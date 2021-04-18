Мама пошила для семьи винтажную одежду из пододеяльников и прославилась в сети (Фото)

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Великобритании решила исполнить свою давнюю мечту и прославилась в сети. Внимание на историю обратило издание Metro.

Мама по имени Рози Чендлер с ранних лет обожала одежду из 50-х годов прошлого века. Когда она остепенилась со своим супругом и тремя дочерьми в английском графстве Бакингемшир, то решила заняться хобби. Женщина прогулялась по магазинам в поисках винтажных нарядов и поняла, что отдавать большие деньги за одежду не готова.

Тогда Рози нашла выход, а в этом ей помогли навыки швеи, приобретенные после просмотров видеоуроков в сети. Мама поняла, что в силах самостоятельно пошить для семьи винтажную одежду, а основой стали пододеяльники соответствующей расцветки.

Героиня истории усовершенствовала свои навыки и принялась создавать неповторимые наряды из винтажных тканей, которые очень пришлись по вкусу всей семье. Не остались в стороне и пользователи сети. Они в восторге от работ Рози, поэтому мама приобрела популярность в интернете. К слову, ее винтажной одеждой из пододеяльников заинтересовались многие и жительнице Великобритании даже стали поступать заказы. -0-

Фото Metro