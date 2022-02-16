Мама потору наслаждается свежей клубникой, но ее малыш тоже не отстает - милое видео!

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы смогли запечатлеть на видео удивительный момент, который очарует любого. Кадры опубликовали на YouTube.

Туристы прогуливались по лесу, когда заметили небольшого зверька. Как оказалось, на глаза путешественникам попалась мама потору - сумчатая крыса. Это животное не представляет опасности для человека, поэтому туристы решили угостить его свежей клубникой.

Разумеется, угощение понравилось потору, но дальше произошло то, что умилило всех. Из сумки зверька появилась голова малыша, который тоже был не против отведать лакомство. Клубника досталась и ему, однако укусить ее малыш мог с трудом, поэтому начал облизывать, пока мама во всю наслаждалась ягодами. Ролик очаровал и восхитил огромное число юзеров, ведь за короткое время кадры посмотрели десятки тысяч раз.-0-

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