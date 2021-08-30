Мама позвала дочку, но вместе с ней пришел мистический силуэт (Видео)

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая мама поделилась в TikTok интригующим видео, которое моментально привлекло внимание пользователей.

Девушка проводила день дома вместе со своей маленько дочкой Женевьевой. Все происходило в 2016 году и родительница решила сделать кадры на будущее, однако женщина даже не подозревала, что станет автором мистического видео.

Девушка позвала дочурку, однако маме удалось сделать настоящий кадр из фильма ужасов. Маленькая девочка прибежала в комнату, а вместе с ней пришел мистический силуэт. Точнее, неведомая фигура на мгновение проскочила за спиной дочурки, что и насторожило многих. После публикации пользователи в комментариях предположили свои самые смелые варианты, однако нормального объяснения так и не нашлось. -0-