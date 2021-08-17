Мама позвала на праздник ребенка креативного аниматора, но сразу же пожалела об этом (Видео) 

Скриншот из видео
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появились забавные и интригующее кадры, которые привлекли внимание пользователей.
Мама Бретт Макферсон решила устроить своей шестилетней дочери запоминающийся праздник и пригласила аниматора. Женщина предварительно украсила дом и позвала друзей малышки, однако после все пошло не по плану. Вместе с гостями на торжество приехал креативный аниматор, который решил отказаться от классических костюмов принцесс и других популярных персонажей.
Вместо этого в самый разгар праздника за окном появился человек в костюме снежного человека. Коричневое мохнатое "существо" подобралось к дому с шариками и в этот момент мама сразу же пожалела о своем решении, однако с трудом сдерживала смех.
Необычного гостя заметили дети, которые принялись панически кричать и плакать. Крики и вопли заполонили дом, а родители могли только ухахатываться. К счастью, спустя некоторое время малыши успокоились и даже сделали несколько фотографий с креативным аниматором в костюме йети. -0-
Мама Бретт Макферсон решила устроить своей шестилетней дочери запоминающийся праздник и пригласила аниматора. Женщина предварительно украсила дом и позвала друзей малышки, однако после все пошло не по плану. Вместе с гостями на торжество приехал креативный аниматор, который решил отказаться от классических костюмов принцесс и других популярных персонажей.
Вместо этого в самый разгар праздника за окном появился человек в костюме снежного человека. Коричневое мохнатое "существо" подобралось к дому с шариками и в этот момент мама сразу же пожалела о своем решении, однако с трудом сдерживала смех.
Необычного гостя заметили дети, которые принялись панически кричать и плакать. Крики и вопли заполонили дом, а родители могли только ухахатываться. К счастью, спустя некоторое время малыши успокоились и даже сделали несколько фотографий с креативным аниматором в костюме йети. -0-