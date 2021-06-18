Мама придумала хитроумный способ уложить сына спать и прославилась в сети (Видео)

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok женщина по имени Меган Мишель Аллен представила интересный ролик, который вмиг прославил ее в сети.

Молодая мама рассказал всем желающим свой оригинальный способ, к которому она прибегает, чтобы уложить своего двухлетнего сына спать. Женщина отметила, что ее ребенок привык спать рядом с матерью, поэтому она придумала хитроумный способ.

Меган сделала из плюшевой игрушки, покрывала и парика своего "двойника", которого бережно уложила рядом с кроватью сына. Родители не знали, как отреагирует малыш, однако способ дал свои положительные результаты.

Уже следующей ночью малыш проснулся и увидел, что рядом лежит "мама". Он не стал кричать и не испугался "двойника", а просто со спокойной душой дальше уткнулся в подушку и продолжил отдыхать. Кадры пришлись по вкусу пользователям, которые назвали способ мамы оригинальным и хитроумным. К слову, многие отметили, что возьмут его себе на вооружение. -0-