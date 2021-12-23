Мама придумала хитрый способ проучить сына, который плохо помыл посуду

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США поделилась на Reddit историей из своей жизни и прославилась в сети.

Женщина рассказала, что однажды вечером попросила сына-подростка помыть посуду. Парень не отлынивал от работы, однако сделал ее очень плохо и только наполовину. Тогда в голове американки созрел хитроумный план, который и прославил ее на просторах сети.

Не домыв посуду, мальчик сказал, что отправляется в душ. Это было ошибкой, ведь женщина дождалась, пока ребенок успеет намылить голову, а после начала мыть посуду и затеяла стирку горячей водой. В это время в душе у парня пошла холодная вода, что его очень удивило.

Необычный способ проучить своего сына прославил женщину, а многие пользователи были в восторге от изобретательности женщины. Они поддержали юзершу, а также оставили массу лайков и множество разнообразных комментариев. "Наполовину помытая посуда равна наполовину принятому душу. Все абсолютно честно", - написал один из пользователей Reddit.-0-