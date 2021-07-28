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Калейдоскоп
28 июля 2021, 14:05

Мама придумала хитрый способ заставить ребенка убраться в комнате и прославилась

Фото 24Tv
Фото 24Tv

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в соцсетях завирусился пост молодой мамы из Великобритании, которая придумала оригинальный способ привлечь своего ребенка к уборке. Об этом пишет The Sun.

Девушка уже долгое время не могла своего сына заставить убрать игрушки в комнате. Тогда она придумала хитрый способ и решила написать малышу письмо от лица Зубной феи. В послании говорилось о том, что мистический персонаж, который меняет зубы на деньги, прилетал прошлой ночью, но не смог пробраться по комнате, ведь споткнулась об одну из игрушек. "Я собираюсь вернуться вечером, пожалуйста, уберись к этому времени, чтобы я не упала снова", - говорилось в письме.

Удивительно, но к завершению дня в комнате ребенка было чисто, а все разбросанные игрушки были аккуратно сложены. Такой хитрый способ заставить ребенка убраться впечатлил пользователей, а молодая мама прославилась. Многие люди отметили, что это слегка жестоко, однако принялись сами проверять лайфхак. "Виноват, попробовал такой прием со своей дочерью. У нее было разбито сердце, она плакала, но в комнате было чисто", - написал один из юзеров. -0-

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