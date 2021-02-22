Мама ради интереса заглянула внутрь игрушки для ванной и не на шутку взволновалась (Фото)

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница США проводила время в сети, когда наткнулась на историю другой мамы. В ней женщина рассказала о случае с ее ребенком и резиновой уточкой для ванны. Об том пишет Lad Bible.

Молода мама Морган Роджерс из Арканзаса поведала историю о том, как струйка воды из резиновой утки попала в глаз ребенку. Через некоторое время у малыша началось воспаление. Тогда девушка решила ради интереса заглянуть внутрь игрушек свои детей и сделала жуткое открытие. Мама двоих детей разрезала игрушки пополам. Внутри каждой находилась черная склизкая плесень, заполонившая все вокруг. Из-за своего открытия Морган Роджерс взволновалась, осознав в какой грязной воде купались ее дети.

Девушка сразу же избавилась от всех игрушек, а своим открытием поделилась в Facebook, чтобы ничего плохого не случилось с другими малышами. Пост быстро набрал сотни тысяч просмотров и множество комментариев. К слову, один из них дает решение проблемы: "Ой даа, я боялась чего-то подобного, поэтому сразу заклеивала это отверстие в уточках клеевым пистолетом. Нет воды - нет плесени!" - написала пользовательница социальной сети. -0-