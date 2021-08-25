Мама с дочерью весело играли на площадке, но только дома женщина заметила мистический силуэт (Видео)

Фото GoodFon
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Эрнандес Бланка из Мексики однажды мило провели с дочерью время на детской площадке.
Придя домой мама решила посмотреть милые кадры и обнаружила одну странность. Девочка забралась на горку и съехала вниз, но в этот момент у нее за спиной появился мистический силуэт. Этот факт перепугал женщину, которая решила поделиться роликом на Facebook.
Странное бледное лицо не только напугало жительницу Мексики, но и многочисленных пользователей сети. Те стали предполагать самые страшные и невероятные варианты, от которых бросает в холодный пот. С другой стороны, кадры быстро набрали популярность и стали вирусными в социальной сети. -0-
Придя домой мама решила посмотреть милые кадры и обнаружила одну странность. Девочка забралась на горку и съехала вниз, но в этот момент у нее за спиной появился мистический силуэт. Этот факт перепугал женщину, которая решила поделиться роликом на Facebook.
Странное бледное лицо не только напугало жительницу Мексики, но и многочисленных пользователей сети. Те стали предполагать самые страшные и невероятные варианты, от которых бросает в холодный пот. С другой стороны, кадры быстро набрали популярность и стали вирусными в социальной сети. -0-