Мама смеялась до слез, когда удивленное лицо малыша повторил скат - уморительный кадр!

Девушка и малыш прогуливались среди местных обитателей, когда к ним поплыл небольшой скат. Мама остановилась и начала с удивлением наблюдать за своей дочкой, которая сидела с таким лицом, будто ничего не понимает. Впрочем, мама уже не могла сдержать смех, ведь насупившаяся Дейзи выглядела словно родная сестра такого же невпечатленного ската. Парочка идеально подошла и Венди успела сделать поистине уморительный кадр.







Mum's snap of daughter hilariously photobombed by stingray with same expression https://t.co/SFLULyCZlF pic.twitter.com/yyoyowxK7j — The Mirror (@DailyMirror) August 18, 2021



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мама из Великобритании по имени Венди Армстронг отправилась со своей дочерью в местный океанариум.Неудивительно, что опубликованная в сети фотография мигом прославила малышку Дейзи, а также серьезного ската. "Теперь можно определенно сказать, что это лучшая фото в нашем семейном архиве", - сказала в заключение жительница Великобритании. -0-