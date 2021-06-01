Мама составила список правил для девушки своего сына и разгневала сеть

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась необычной историей, которая привлекла внимание и рассердила юзеров сети. Об этом пишет Daily Mail.

Восемнадцатилетняя Эмма из штата Луизиана поведала пользователям, что мама ее парня составила для девушки свод правил, а после опубликовала его в Instagram. Мать, в первую очередь, хотела напомнить девушке, что ее сын - "не твой банкомат". Кроме этого, женщина пообещала прекратить их отношения, если Эмма появится в ее доме "как стриптизерша", а после заявила, что ее сын джентльмен и рядом с ним должна быть леди.

Помимо всего прочего, в списке правил, которые составила мама парня, говорится о том, что женщина "знает, как избежать тюрьмы", а также предостерегает Эмму, чтобы та даже не пыталась обманом стать невесткой.

Такой подход к личной жизни молодого человека разделил юзеров на два лагеря. Одни оказались в гневе, акцентируя внимание на том, что поведение матери неприемлемо. Они посоветовали девушке бросить парня, ведь такое отношение от мамы будет всегда. Другие, напротив, посчитали это заботой женщины о своем ребенке и в этом нет ничего плохого. История набрала популярность на просторах сети и вызвала бурное обсуждение. -0-