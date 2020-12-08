Мама в панике вбежала в детскую, когда услышала оттуда странные стоны (Видео)

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 8 декабря 2020
Минск Ясно -8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:59 Около 500 человек госпитализировали в Индии из-за неизвестной болезни В мире
08:56 Генсек ООН призвал принять срочные меры для поддержки гражданской авиации в условиях пандемии В мире
08:43 Резиденция Деда Мороза откроется в центре Гомеля 25 декабря Регионы
08:19 Сувениры, угощения, праздничное настроение - в Могилеве проходят рождественские ярмарки Регионы
08:03 Япония намерена к 2030 году нарастить использование водорода в энергетике до 10 млн т В мире
07:54 Премьеру романтической комедии "Сильвия" готовит Гомельский молодежный театр Афиша
07:47 Возгорание произошло в цеху предприятия "Брестжилстроя" Происшествия
07:33 Сказочные пейзажи зимнего Витебска представлены на выставке Феликса Гумена Культура
07:15 "Брестоблимущество" выставил на предновогодние торги 20 объектов за одну базовую величину Регионы
07:05 В Бресте планируют провести чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде Спорт
07:00 Народному артисту России Евгению Стеблову исполняется 75 лет В мире
07:00 Картина дня: Лукашенко о задачах на 2021 год, цифровые проекты ЕАЭС и лучший молодой ученый СНГ Общество
00:49 Названа предполагаемая причина неизвестной болезни в Индии В мире
00:20 Швеция вводит жесткий карантин В мире
07.12.20
07.12.20 23:55 В работе соцсети Instagram произошел сбой Технологии
07.12.20 23:22 Первую Нобелевскую медаль 2020 года вручили американской поэтессе Луизе Глюк Калейдоскоп
07.12.20 22:47 Всемирный экономический форум в 2021 году перенесли из Швейцарии в Сингапур В мире
07.12.20 22:17 В Минске автомобиль наехал на подростков Происшествия
07.12.20 21:56 Испанские гандболистки обыграли чешек на чемпионате Европы Спорт
07.12.20 21:34 ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной В мире
07.12.20 21:27 Премьер-министр Румынии объявил об отставке В мире
07.12.20 21:01 В новом корпусе Минского НПЦ хирургии будут созданы условия для пациентов и сопровождающих - Руммо Общество
07.12.20 20:56 Бельгия, Уэльс, Чехия и Эстония - соперники белорусов в квалификации футбольного ЧМ-2022 Спорт
07.12.20 20:34 Более 600 молодых жителей Гомельской области получили помощь по проекту БОКК Регионы
07.12.20 20:09 Комитет Госдумы России поддержал законопроект о запрете иностранного финансирования митингов В мире
07.12.20 20:07 ФОТОФАКТ: В Гродно торжественно зажгли огни на главной новогодней елке Регионы
07.12.20 20:00 Важно доверять молодежи и верить в ее инициативы - мнение Регионы
07.12.20 19:31 Установлена возможность поощрения госнаградами организаций и коллективов Президент
07.12.20 19:10 Беларусь намерена участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях Кыргызстана в будущем году Экономика
07.12.20 19:02 Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области длины Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
08 декабря 2020, 05:50

Мама в панике вбежала в детскую, когда услышала оттуда странные стоны (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Нового Южного Уэльса в Англии стала невольной участницей странной истории, а также жертвой своей бурной фантазии. Видео опубликовали в TikTok.

Мама близняшек Эми Ахерн занималась своими делами на кухне, когда услышала нечто странное. Эта ситуация едва не довела ее до истерики, однако после заставила смеяться до слез.

В самый разгар готовки из детской комнаты начали доноситься нехарактерные стоны, которых никак не должно было там быть. Женщина забежала в комнату и поняла, что источником странностей была игрушка Эльза из "Холодного сердца", которую, по всей видимости, заело.

@raisingtwins

##repost - more disappointed that it's not even my best content ???? ##elsa ##frozen ##WildAnimals ##seriously ##letitgo ##fyp ##fy ##tiktok ##australian

♬ original sound - user2898426490158

Неизвестно, по какой причине это произошло, но после публикации в сети люди серьезно стали переживать за девушку. Кто-то посоветовал выкинуть жуткую игрушку, а другие говорили о том, что в нее вселился призрак. Впрочем, это только прибавило популярности ролику, который быстро десятки тысяч лайков. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео интернет развлечения социальные сети
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Ани Лорак. Фото из Instagram Ани Лорак стала копией Ким Кардашьян, а наряд бурно обсуждают в сети
Светлана Ходченкова. Фото из Instagram Светлана Ходченкова в элегантном наряде впечатлила сеть (Фото)
Фото Getty Images Первую Нобелевскую медаль 2020 года вручили американской поэтессе Луизе Глюк
Наталья Подольская. Фото из Instagram Наталья Подольская так сфотографировалась с сыном, что Instagram в слезах умиления
Алсу. Фото из Instagram Алсу и голуби - белоснежный образ покорил фанатов
Фото Yandex Девушка изучала новый дом, но в подвале одна деталь едва не довела ее до инфаркта (Фото)
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о задачах на 2021 год: сохранить достигнутый уровень и обеспечить положительную динамику
Лукашенко о перераспределении полномочий: добавим кому мало, но и ответственность перейдет к ним
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1796 пациентов с COVID-19, выписаны 1310
Двор – для людей, а не для машин. Современные жилые комплексы способны изменить психологию автовладельцев
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о задачах на 2021 год, цифровые проекты ЕАЭС и лучший молодой ученый СНГ
Установлена возможность поощрения госнаградами организаций и коллективов
"Один из самых сложных периодов за десятилетия" - Лукашенко оценил экономические итоги года
Более Br116 тыс. направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи
Пиневич объяснил причины отмены плановой медпомощи в поликлиниках
ФОТОФАКТ: В Гродно торжественно зажгли огни на главной новогодней елке
Россия надеется на сотрудничество с Беларусью по вакцине "Эпиваккорона"
Комитет Госдумы России поддержал законопроект о запрете иностранного финансирования митингов
Важно доверять молодежи и верить в ее инициативы - мнение
Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области длины
ВОЗ при поддержке USAID поставила в Национальный аэропорт Минск тепловизоры и средства защиты
Белорусские медики спасли малыша с огромной опухолью
Мозырский НПЗ за ноябрь-декабрь получит 160 тыс. т нефти Azeri light
Открытое обращение к общественности подписали более 3 тыс. спортсменов
Порывистый ветер и до -12°С ожидается в Беларуси 8 декабря
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.