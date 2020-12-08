Мама в панике вбежала в детскую, когда услышала оттуда странные стоны (Видео)

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Нового Южного Уэльса в Англии стала невольной участницей странной истории, а также жертвой своей бурной фантазии. Видео опубликовали в TikTok.
Мама близняшек Эми Ахерн занималась своими делами на кухне, когда услышала нечто странное. Эта ситуация едва не довела ее до истерики, однако после заставила смеяться до слез.
В самый разгар готовки из детской комнаты начали доноситься нехарактерные стоны, которых никак не должно было там быть. Женщина забежала в комнату и поняла, что источником странностей была игрушка Эльза из "Холодного сердца", которую, по всей видимости, заело.
@raisingtwins
##repost - more disappointed that it's not even my best content ???? ##elsa ##frozen ##WildAnimals ##seriously ##letitgo ##fyp ##fy ##tiktok ##australian♬ original sound - user2898426490158
Неизвестно, по какой причине это произошло, но после публикации в сети люди серьезно стали переживать за девушку. Кто-то посоветовал выкинуть жуткую игрушку, а другие говорили о том, что в нее вселился призрак. Впрочем, это только прибавило популярности ролику, который быстро десятки тысяч лайков. -0-