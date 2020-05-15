Маме 51 год, дочери 20 - кто из них кто на фото?

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Ли Су Джин прославилась в сети и уже получила репутацию "богини вечной молодости". Ей 51 год, однако мало кто в это верит, посмотрев ее Instagram.

Впервые Ли Су Джин заметили в 2016 году и с тех пор на ее странички в социальных сетях подписались уже почти 130 тысяч человек. Особенно поражают совместные снимки женщины с ее дочерью, ведь люди не могут понять, где мама, а где дочь. Помимо всего прочего, 51-летнюю маму часто принимают за сестру 18-летней дочери.

Разумеется, всех интересует секрет красоты Джин. Ее часто подозревают в пластических операциях, однако женщина признается, что никогда не пользовалась услугами хирургов, а ее секрет в ежедневном уходе за кожей, физических упражнениях и позитивном взгляде на жизнь. -0-