"Мандалорец" снова в деле: Disney выпустил свежий тизер

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Disney+ выпустил новый тизер сериала "Мандалорец".

В тизере зритель может рассмотреть новые кадры из грядущего второго сезона, премьера которого состоится 30 октября. В видео "Мандалорец" сражается с штурмовиками, устраивает разборки в баре, возвращается к своим соратникам и, конечно, продолжает искать соплеменников малыша Йоды.

Грандиозная премьера сериала состоялась 12 ноября прошлого года. Работа продюсера Джона Фавро быстро завоевала сердца фанатов и стала хитом. Кроме этого, малыш Йода сразу же стал одним из самых популярных мемов. -0-