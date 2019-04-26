"Мара" осуществила мечту о красивой загородной жизни

С приходом первых, по-настоящему теплых деньков все мы хотим поскорее вырваться на природу – побыть вдали от городской суеты, полюбоваться цветущими деревьями и почувствовать вкус и аромат любимых блюд на гриле. А как приятно провести вечер в кругу семьи, устроившись на красивом, аккуратно подстриженном зеленом газоне!

Об этом в начале каждого теплого сезона мечтала и постоянная клиентка сети АЗС "А-100" Татьяна. Одной только детали не хватало для создания идеальной загородной картинки – новенькой газонокосилки. Именно ее Татьяна указала в качестве своей мечты, заполняя анкету программы благодарности компании. К слову, она уже три года является участницей программы "Дзякуй". И вот же счастливое совпадение: ее заветное желание в первые дни весны исполнилось благодаря проекту "Мара".

Ни о чем не подозревая, 25 апреля Татьяна привычно заехала на любимую заправку "А-100" на улице Пригородной. Каково же было ее удивление, когда прямо у колонки ее встречали сотрудники компании с подарком-мечтой – бензиновой газонокосилкой, главным помощником в создании идеальной лужайки.

– Я в шоке! В лотерею никогда не выигрывала, а тут такой сюрприз! – делится эмоциями Татьяна. – Уже вся семья собирается в ближайшие выходные выехать на дачу и испробовать подарок в деле. С мая по сентябрь мы практически все время проводим за городом. У нас свой дачный участок, а рядом дача сына. Так что пользоваться техникой будем постоянно. Мы, кстати, очень преданные клиенты А-100. И я, и муж заправляем машины только здесь. А заправка на улице Пригородной самая любимая, она рядом с домом.

В придачу к газонокосилке, Татьяна получила 50 литров топлива на бирульку "Дзякуй". Можно с уверенностью сказать, что такого запаса точно хватит подстричь гектары газона, и не только на своем участке.

– Нам приятно быть причастными к исполнению заветных желаний наших постоянных клиентов, – говорит директор группы компаний АЗС "А-100" Анна Красовская. – И дальше будем волшебниками для участников программы Дзякуй". И каждому желаем никогда не терять веру в свою мечту! А мы постараемся, чтобы она исполнилась как можно скорее. Счастливые улыбки наших клиентов – самая большая радость для всех сотрудников компании.

По сложившейся традиции раз в месяц белорусская сеть заправок случайным образом выбирает смелые мечты своих постоянных клиентов и исполняет их. За время проекта уже дарили корову жительнице небольшого городка, устраивали запоминающуюся помолвку влюбленным, организовывали полет на вертолете, купание с дельфинами и выставку картин для минского fashion-иллюстратора.

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