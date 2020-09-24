Марафонец перед финишем влетел в ограждение, но поступок его соперника восхитил сеть - видео

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании недавно прошел триатлон Santander 2020, который восхитил многих юзеров сети. Кадры были опубликованы на Youtube.

Все дело не в яростном противостоянии спортсменов, а в поступке одного из участников. Марафонец из Испании Диего Ментрида всю гонку следовал за британцем Джеймсом Тиглом. Перед самым финишем спортсмен из Соединенного Королевства выбрал не ту скорость и влетел в ограждение, что позволило его сопернику без труда вырваться вперед.

Все подумали, что испанец пересечет финишную черту, однако то, что произошло дальше, вернуло веру в человечество. Мужчина остановился перед самым финишем и пропустил вперед британца. Только потом он сам завершил гонку. Позже Диего рассказал, что не мог поступить иначе: "Он весь путь бежал впереди меня, и он заслужил это место. Я просто не мог позволить себе использовать его ошибку".

Эти кадры, размещенные на YouTube, восхитили пользователей сети, которые оценили благородный поступок марафонца. -0-