Марат Башаров поделился архивным снимком с дочерью, но нарвался на критику

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер Марат Башаров разместил в Instagram архивный снимок с дочерью, который вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Артист поделился фото из 2009 года, где запечатлен со своей дочерью, которой на тот момент было четыре года. "Амели!!! 11 лет назад, в этот Первомайский день, дочь уже помогала папе на льду...", - подписал пост актер.

В свою очередь, пользователи Instagram разделились на два лагеря, что вызвало неоднозначную реакцию. Многие отметили, что папа с дочкой выглядят прекрасно, а девочка очень милая, другие, напротив, вспомнили Марату Башарову его старые проступки и поинтересовались, как он бы отреагировал на домашнее насилие в отношении своей дочери.

Впрочем, спор выдался нешуточный, что и позволило посту собрать большое число лайков и сотни разнообразных комментариев.