Марат Башаров развелся с женой

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елизавета Шевыркова добилась через суд расторжения брака со своим мужем Маратом Башаровым, сообщает
Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Мировой суд удовлетворил иск Шевырковой о выплате алиментов. По заявлению Нелли Макаровой, юриста Башарова, бывшие супруги договорились о поддержании дружеских отношений. Они намерены вместе воспитывать общего ребенка.
О том, что женщина подала на развод, Башаров узнал из социальной сети. В ответ он написал эмоциональный пост, который вскоре удалил со своей странички. Башаров в 2018 году применил физическую силу в отношении своей жены, в результате чего Шевыркова была доставлена в больницу с переломом носа. Они состояли в браке с середины 2016 года.-0-
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