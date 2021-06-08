"Маргарита!" - Екатерина Климова показала результат слегка безумной фотосессии

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова представила в Instagram пост, который вызвал неоднозначную реакцию у юзеров.

Артистка показала несколько кадров из недавней фотосессии, которая показалась многим слегка безумной. Для этого Екатерина Климова сделала себе дерзкий макияж с яркими губами, а вишенкой стал ракурс съемки.

Разумеется, подобные кадры не могли остаться без внимания фолловеров, которые сразу же сравнили актрису с "Маргаритой" из произведения Булгакова. К слову, именно этого персонажа Екатерина Климова играет на сцене в нескольких новых спектаклях. Неудивительно, что пост собрал десятки тысяч лайков. -0-