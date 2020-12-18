Мария Шарапова выходит замуж

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил фолловеров.

Звезда теннисного корта представила юзерам несколько фотографий и роликов с участием своего мужчины. Тот предложил экс-теннисистке выйти за него замуж. В подписи к посту Мария Шарапова рассказала, что на предложение руки и сердца от него она ответила "Да!". Избранником спортсменки стал британский бизнесмен Александр Гилкас.

Точная дата свадьбы пока неизвестна, однако, судя по посту, Мария Шарапова счастлива и уже начинает приготовления. Многие юзеры поздравили звезду, а пост быстро собрал огромное число лайков и комментариев. -0-