Марина Александрова стала двойником Милы Йовович

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Марина Александрова опубликовала в Instagram свой портрет с челкой, чем взбудоражила соцсети.

Судя по всему, 36-летняя Марина Александрова экспериментировала с париком во время очередной фотосессии, но такой выбор дал неожиданный результат. Подписчики отметили, что новый образ идет знаменитости, но они также нашли неожиданное сходство.

Пользователи Instagram не смогли сдержать своего восхищения и начали в комментариях дискуссию о том, как Марина Александрова в новом образе похожа на голливудскую актрису Милу Йовович: "Был шокирован, что у Миллы Йовович подпись к фото на русском, пока ник не увидел", "На Миллу Йовович похожи".