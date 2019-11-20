Марина Александрова устроила фотосет в халате

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Марина Александрова поделилась на своей странице в Instagram новой фотосессией.

Артистка выбрала для образа черное платье-халат. Завершила звезда внешний вид классическими туфлями. Подписчики знаменитости ахнули и по достоинству оценили стиль Марины Александровой. Они практически единогласно пришли к мнению, что фотосет очень удался и завалили актрису хвалебными комментариями.

В свою очередь, знаменитость подписала пост и отметила, что один кадр может открыть в тебе что-то новое. Кроме этого, снимками поделилась автор фотосъемки - Александра Аксентьева. Пост Марины Александровой менее чем за сутки собрал несколько десятков тысяч лайков. -0-