Марина Кравец впервые выбралась на прогулку с новорожденной дочерью

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда юмористического шоу Марина Кравец опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила подписчиков.

Артистка выбралась на прогулку со своей новорожденной дочерью Вероникой. Девочке уже два месяца и малышка не перестает радовать маму. Судя по подписи к посту, ребенок еще и не дает скучать Кравец: "Все малыши на прогулке такие спокооойные, тииихие!.. когда на фото", - написала знаменитость.

Пользователи социальной сети восхитились не только активным отдыхом звездной мамы, но и ее фигурой. Спустя два месяца Марина Кравец уже носит обтягивающие джинсы.

Пост быстро собрал десятки тысяч лайков и множество самых разнообразных комментарев: "Неужели хоть кто-то назвал ребенка нормальным именем", "Мариночка, тебе очень идет коляска", "Вам идет быть мамой".-0-