Марк Цукерберг намерен сменить название Facebook

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook может в ближайшее время провести полный ребрендинг всей соцсети, вплоть до названия. Об этом пишет издание The Verge.

В Facebook пока не раскрывают новое название платформы, однако представитель компании дал наводку. Он отметил, что Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной".

Многие уверены, что новое название Facebook может быть связано с VR-приложением Horizon, над которым команда Марка Цукерберга работала несколько лет. Предположительно, создатель соцсети лично заявит о переменах уже 28 октября, однако различные специалисты не переживают, ведь ребрендинг в подобной индустрии – обыденное дело.-0-