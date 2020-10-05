Марс подойдет к Земле на самое близкое расстояние за 15 лет

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марс сближается с Землей - по расчетам ученых, 6 октября расстояние между планетами сократится до 62,1 млн км. Затем они начнут отдаляться друг от друга, и сближение не повторится в ближайшие 15 лет, сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на научный портал ScienceAlert.

Марс будет виден даже невооруженным глазом, он окажется в области ночного неба с очень небольшим количеством звезд, что удобно для наблюдений.

Орбиты Марса и Земли - эллиптические, поэтому планеты периодически то сближаются, то отдаляются друг от друга. Самая близкая встреча происходит, когда Земля находится дальше всего от Солнца (афелий), а Марс, наоборот, - ближе всего к Солнцу (перигелий). Когда Земля и Марс находятся на противоположных сторонах от Солнца и оба в своем афелии, расстояние между ними может превысить 400 млн км.

Рекордное сближение планет произошло в 2003 году, когда Землю и Марс разделяли всего 55,7 млн км. По словам астрономов, в последние годы Земля начала все дальше отклоняться от своего "соседа". Этот процесс продлится до 2029 года. Затем планеты вновь начнут двигаться навстречу, и в 2035 году подойдут друг к другу на 56,9 млн км.

Время сближения планет традиционно используется для запуска космических миссий на Марс. Так, в этом году успешно стартовали сразу три аппарата. Следующая партия зондов отправится в 2022 году, но им придется преодолеть дополнительные 20 млн км, поскольку Земля будет находиться на расстоянии 81,5 млн км от Красной планеты.-0-