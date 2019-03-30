Марсианский вертолет NASA прошел первые тесты

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лаборатории реактивного движения NASA провели первые полетные испытания прототипа марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter. Об этом сообщает официальный сайт лаборатории .

Образец пробыл в воздухе один час пятнадцать минут.

Испытания проводились в специальной барокамере с условиями, приближенными к марсианским, – сильно разреженная атмосфера, насыщенная углекислым газом. Летательный аппарат-дрон размером с футбольный мяч весит менее двух кг. Он оснащен радиопередатчиком, солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом - ночные температуры на Марсе могут опускаться до минус 90 градусов.

Предполагается, что дрон отправится на Марс вместе с новым марсоходом Mars 2020 в феврале 2021 года. Вертолет должен совершить не менее пяти полетов над поверхностью по 90 секунд каждый.-0-