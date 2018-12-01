Марсоход Curiosity нашел на Марсе таинственный предмет

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В объектив камеры марсохода Curiosity попал необычный блестящий предмет, похожий на самородок, сообщает сайт NASA.

Ученые, изучая полученные снимки, точно не могут понять, что это за объект. Они предполагают, что это может быть метеорит, потому что он блестит. Но для установления его происхождения нужен химический анализ.

Объект назвали "Литл-Колонсей" в честь острова севернее Шотландии. Марсоход Curiosity сел на поверхность планеты 6 августа 2012 года. За шесть лет аппарат справился со всеми основными задачами миссии, совершив множество интересных открытий.-0-