Marvel намерена перезапустить Железного человека

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия комиксов Marvel намерена осенью этого года выпустить на экраны новый комикс про Железного человека. Понять это можно из ролика, который был размещен на официальном канале студии на YouTube.

Новый комикс про самого богатого из Мстителей вернется к истокам. Автором новой истории стал Кристофер Кэнтвелл, а руку к созданию картинки приложил художник CAFU. Изменится и внешний вид брони Железного человека. Ею занимался Алекс Росс.

Ранее сообщалось, что Marvel хочет разорвать контракт с одной из актрис, которая нарушает карантин. -0-