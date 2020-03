Marvel намерена разорвать контракт с одной из актрис, которая нарушает карантин

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Marvel хочет прервать профессиональные отношения с актрисой Эванджелин Лилли, которая исполняет роль Осы в фильмах. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

В частности, студия намерена сначала снизить количество экранного времени персонажа в грядущей картине "Человек-муровей 3", а потом и вовсе разорвать контракт.

Причиной такого радикального решения стали действия Лилли, которая в Instagram публикует посты о том, что отказывается от соблюдения карантина из-за пандемии коронавируса в мире. Она продолжает водить детей в школу, а сама посещает общественные места.

Сначала фанаты потребовали уволить 40-летнюю звезду, а после и руководство студии пришло к этому решению. -0-