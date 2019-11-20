Маша из "Универа" в шутку кардинально сменила внешность

Анна Хилькевич. Фото из Instagram
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса и звезда телесериала "Универ" Анна Хилькевич решилась на смену внешности и опубликовала забавный снимок в Instagram.
Знаменитость имеет отличное чувство юмора и не боится посмеяться над собой. Звезда опубликовала фотографию в социальной сети, сделав подпись. "Говорят, курносые женщины всегда привлекательны", - с долей юмора написала Анна Хилькевич.
Фолловеры сравнили знаменитость со свинкой Пеппой, однако подписчиков порадовало необычное фото и они поспешили ответить актрисе в том же духе: "Хорошшшшааа", "Хрю-хрю", "Очень идет!!!Супер мумитроль!!!", "Обожаю женщин, которые умеют смеяться над собой".
Пост менее чем за сутки собрал почти 130 тысяч лайков и сотни комментариев. -0-