Маша Малиновская рассмешила подписчиков, выложив невероятные фото

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Маша Малиновская удивила фанатов, опубликовав на своей страничке в Instagram три портрета.

Поклонники оценили чувство юмора звезды, но так и не поняли, кто же на снимках. Одни шутили: "Машуля, тебя прям не узнать", а другие заметили сходство с Пастернаком: "На третьем фото очень похожа на Бориса Пастернака".

Возможно, телеведущая обработала свои фотографии в какой-то программе, в результате чего и получились такие странные портреты. -0-