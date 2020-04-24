"Мастер-класс" по охоте на мышей от мейн-куна – видео

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин мейн-куна опубликовал в youtube ролик, в котором его питомец показывает "мастер-класс" по ловле мышей.

Коты этой породы считаются отличными охотниками. Своим видео мужчина подтвердил это. "Мейн-кун - кот Вилли - опытный охотник. Этому занятию он посвящает все свое свободное время. И с годами стал признанным мастером своего дела! И, как настоящий мастер, дает мастер-класс" - прокомментировал ролик хозяин животного.

Подписчикам канала очень понравилась ловкость кота. Ролик набрал много лайков и восторженных комментариев: "Какой умничка, и все в дом, хозяин!", "Вот так котик!", "Какой молодец! Настоящий мышелов!", "Кормилец! Добытчик!"/-0-