Мастер показал, как отреставрировал часы, найденные на свалке (Видео)

Мужчина достал осколки разбитого стекла, затем снял старый кожаный ремешок. После этого он приступил к работе над циферблатом.

Мастеру пришлось счищать грязь, разбирать внутренний механизм, заменять некоторые детали… После того, как работа по реставрации была завершена, часы были собраны. Теперь они выглядели как новые!

Ролик набрал 19 миллионов просмотров и 220 тысячи лайков. Большинству пользователей понравилось видео. Многие подписчики оставили восторженные отзывы в комментариях. Но нашлись и те, кто усомнились в том, что часы изначально были старыми: "Меня терзают смутные сомнения...", "Эх, если бы все в реальности было так просто: помыть посушить заменить ремешок, стекло и вуаля - все готово. Если бы вы их реставрировали, то вам бы пришлось по всем шестеренкам пройтись".