Мастер создал удивительный кубок из грецких орехов (Видео)

Изделия ручной работы ценятся за свою уникальность. Фантазия и таланты мастеров подчас просто поражают. Так, например, пользователи сети смогли оценить работу одного из таких умельцев, создавшего декоративный кубок из… грецких орехов!

Сперва мастер достал из орехов ядра, затем очистил скорлупу и приклеил ее к деревянному бруску. Данную конструкцию автор ролика залил эпоксидной смолой. Когда заготовка для будущего изделия затвердела, он приступил к ее обработке на специальном станке. В итоге у мужчины получился уникальный предмет интерьера.

Видео привело в восторг большое количество пользователей сети. Многие подписчики выразили свое восхищение талантом мастера в комментариях: "Просто класс!", "Изумительная красота", "Вот, что значит сделано собственными руками и с душой! Браво мастеру! Очень красиво и необычно!"