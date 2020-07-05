"Мать-героиня": у кане-корсо родилось 19 щенков - видео

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воронежской области собака породы кане-корсо по кличке Кира, живущая у Альберта и Натальи Мухомедеевых, стала мамой 19-ти детенышей.

За таким количеством щенков потребовался большой уход. Хозяева собаки первые дни подкармливали их каждые два часа, потому что у мамы не хватало своего молока. Такого приплода никто не ожидал, ведь Кира рожала впервые, и Наталья с Альбертом думали, что на свет появится не более шести малышей.

Ролик на youtube собрал более 12 миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев: "Большое вам спасибо, что сохранили им жизнь", "Ребята, вы, наверное, очень любите собак! Отпад! Поздравления!", "Хозяева просто молодцы!", "Молодец мама, родившая 19 детишек. Героиня!", "Какое счастье в вашей семье!".-0-