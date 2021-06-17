Мать года! Женщина смеется в голос, пока за ее сыном гоняется петух (Видео)

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились забавные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Женщина из США наслаждалась прохладной тенью на своей ферме, когда перед ней развернулась очень интересная и смешная картина. Мама отправила своего сына кормить кур, а сама мирно наслаждалась отдыхом. В какой-то момент петух напал на мальчика и напугал его, а после птица начала гоняться за ребенком.

Сын никак не пострадала, а вот мама не смогла сдержать эмоций, а только включила камеру и начала смеяться в голос. "Настоящая мать года", - написали пользователи сети, которые посмотрели ролик огромное число раз. -0-