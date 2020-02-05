Математика помогла определить самого привлекательного мужчину в мире

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В своей работе авторы исследования использовали древнегреческий принцип золотого сечения, сообщает издание The Sun.
Согласно этой формуле, черты лица английского актера Роберта Паттинсона на 92 процента близки к идеалу. Ранее этот титул принадлежал Джорджу Клуни, однако с возрастом его внешность изменились.
За 33-летним Робертом Паттинсоном оказался Генри Кавилл, который "идеален" на 91,64%. Третья строчка в рейтинге самых привлекательных мужчин в мире досталась Брэдли Куперу (91%), а на четвертом месте оказался Бред Питт (90,51%).
Исследователь из центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиан Де Сильво пришел к такому выводы, основываясь на результатах анализов черт лиц актеров при помощи новейших компьютерных технологий. -0-