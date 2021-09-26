Матрица не прогрузилась! 20 фото, где запечатлены "баги" реальной жизни

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После выхода культового фильма многие люди всерьез начали считать, что мы можем жить в Матрице.

Конечно, это мало вероятно, однако фотографии, которые публикует издание Bored Panda, заставляют задуматься. С другой стороны, эти снимки больше напоминают игры начала нулевых, где графика с трудом могла передать виртуальный мир. Выглядит это все, конечно, очень забавно!

Неудивительно, что кадры в сети стали так популярны, ведь всем хочется взглянуть на "баги" реальной жизни или, кто все же допускает сценарий из фильма, на моменты, где матрица не прогрузилась. -0-

Фото Bored Panda