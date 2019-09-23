МЧС Беларуси присоединилось к Tetris Challenge

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС Беларуси присоединилось к популярному среди экстренных служб разных стран интернет-флешмобу Tetris Challenge, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Tetris Challenge стартовал в начале этого сентября. Суть его состоит в том, что спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом. Не остались в стороне и работники МЧС Беларуси из столицы и Бреста.

"К челленджу подключились огнеборцы из пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах Минского метрополитена. Для реализации идеи была выбрана служба химической и радиационной защиты. А спасатели из пожарной аварийно-спасательной части №6 Центрального района столицы показали оснащение группы спасения на водах и автомобиля быстрого реагирования, - рассказали в МЧС. - К челленджу присоединились и спасатели Брестского областного управления МЧС. Во флешмобе приняли участие работники Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям".

Флешмоб начался со снимка, который в сентябре на своей официальной странице в Facebook разместили полицейские Цюриха. Подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.

Примерно с середины сентября за ними начали повторять другие службы. Они публиковали похожие фото под хештегом #tetrischallenge. Свой инвентарь в разобранном виде показывают полицейские, пожарные, военные и сотрудники скорой помощи.-0-