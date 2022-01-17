Медики назвали популярный напиток, снижающий риск возникновения рака

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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" назвала напиток, который снижает риск развития рака почки. Вы удивитесь, но это – кофе! С тем, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения этого заболевания, согласился и коллега Малышевой врач-невролог Дмитрий Шубин. Медики отметили, что кофе также снижает артериальное давление и продлевает жизнь. Но злоупотреблять этим напитком не стоит. Для того, чтобы не навредить организму, достаточно включать в рацион три чашки кофе в день. Ранее Елена Малышева рассказала, как правильно нужно заваривать кофе. Медик призывает заваривать его холодным способом.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!