Медики назвали продукт, который обладает противораковым действием

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Употребление этого продукта снижает риск развития рака молочной железы. Речь идет о грибах, сказал врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово!".

Специалист отметил, что вещество, которое содержится в грибах, обладает противораковым эффектом. Врач также обратил внимание, что о пользе грибов свидетельствуют результаты исследований. У женщин, которые употребляют их регулярно, реже развивается рак груди.

Дмимтрий Шунин напомнил, что именно это раковое заболевание - одно из самых распространенных видов онкологии во всем мире.-0-

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