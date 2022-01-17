Медики рассказали о необычном симптоме омикрона

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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коньюктивит может быть одним из симптомов омикрон-штамма коронавируса. Такое заявление сделала британский терапевт Нина Аслам, пишет Express. Медик пояснила, что в глазах есть рецепторы, при помощи которых вирус способен проникать в организм. При этом коньюктивит может быть единственным симптомом омикрона. Ранее врачи назвали характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса: боль в горле, высокая температура, слабость и головная боль. Иммунологи отмечают, что омикрон-штамм коронавируса может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!