Медики выяснили, какая приправа поможет укрепить здоровье

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Шубин и Елена Малышева в передаче "Жить здорово" рассказали о полезных свойствах корицы, которая, как выяснилось, оказалась очень полезной. Регулярное ее употребление предотвращает развитие атеросклероза, снижает уровень сахара в крови.

Также ведущие поделились со зрителями советами о том, как выбрать корицу, как ее правильно хранить и с какими блюдами она лучше сочетается.

Видео очень понравилось пользователям сети. Некоторые пользователи выразили свое отношение к ароматной пряности в комментариях: "Обожаю корицу! Обалденная приправа! Тоже люблю булочки из корицы, кофе. Вкуснотища!", "Корица - самая замечательная пряность! У нее такой особенный аромат, который нравится, наверное, всем! Я ее очень люблю. После просмотра выпуска сразу захотелось булочку с корицей съесть".-0-

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